Roma. «Eccoci a Palazzo Grassi di Roma dove oggi è stato firmato l’atto costitutivo del partito Cambiamo! Con tanti parlamentari, assessori, consiglieri regionali e amministratori provenienti da tutta Italia».

Con un post sulla sua pagina Facebook il governatore della Regione Giovanni Toti annuncia la nascita ufficiale del suo nuovo partito “Cambiamo!”

Tra i firmatari dell’atto costitutivo l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, e i sui colleghi di giunta Giacomo Giampedrone, e Ilaria Cavo, oltre all’ ormai ex capogruppo di Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza.

«Da questo momento -conclude Toti – il panorama politico si arricchisce ufficialmente di una nuova forza che punta a dare voce a tutti coloro che non si sentono più rappresentati dai partiti tradizionali e sognano un centrodestra nuovo. Da oggi gli uomini e le donne che credono nella crescita, nello sviluppo, nella meritocrazia e nel futuro hanno una nuova casa! Si parte».

«Oggi a Roma una bella giornata di lavoro, di politica vera: nasce Cambiamo ! Un movimento per costruire un progetto serio, credibile, che metta al centro i veri problemi dei cittadini, spesso non ascoltati dalla politica, sorda e autoreferenziale, che lavori per una classe dirigente costruita sulla meritocrazia, sull’onesta’ e sulle capacità. Un nuovo inizio, affascinante, coraggioso e difficile, ma necessario, per dare una casa a quel mondo moderato, liberale, riformista, da tempo deluso dalla vecchia politica, dal trasformismo delle persone, dai giochi di potere e di palazzo e che crede ancora in questo nostro splendido Paese!»