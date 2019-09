Rogo di auto a Perinaldo, mistero sulle cause

Perinaldo. Tre auto sono andate in fiamme nella notte, in piazza Belvedere Chianea, a Perinaldo. Si tratta di due Fiat Panda e una Toyota Aygo. Ancora in fase di accertamento l’origine del rogo, che sarebbe partito da un’auto, per propagarsi alle altre. Si sospetta, comunque, che possa trattarsi di un attentato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto. Le fiamme hanno annerito anche una facciata laterale della chiesa.