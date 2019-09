Ventimiglia. Terminata la fuga del magrebino che nella giornata di venerdì, dopo aver forzato due posti di blocco, francese prima e italiano poi, si è schiantato con l’auto contro le recinzioni di un cantiere, danneggiandolo, sul passaggio a livello di via Tenda. Si tratta di B.S., un tunisino di 24 anni, soggiornante in città e richiedente asilo.

Dell’accaduto la Dogana francese aveva informato la Polizia di Frontiera dell’inseguimento in atto, in virtù degli Accordi bilaterali in materia di inseguimento oltre frontiera, cosiddetto “Piano d’Allerta”. Nel contempo, la pattuglia della Polizia di Frontiera, tempestivamente allertata dalla Sala Radio, si era diretta immediatamente presso la barriera autostradale ed una volta raggiunta la stessa, predisponeva un posto di blocco attivando tutti i dispositivi di sicurezza, ivi compresi i giubbotti antiproiettile.

Sono particolarmente soddisfatto per la bravura dimostrata dal personale che, pur agendo con grande tempestività e prontezza ha saputo gestire, con consolidata professionalità, la delicata attività di inseguimento lungo le vie cittadine, ponendo comunque in primo piano la salvaguardia della altrui incolumità. La presenza della Polizia ed il monitoraggio di tutta la zona confinaria, consente un attento e costante controllo su persone e mezzi, al fine di prevenire e reprimere atti illeciti”