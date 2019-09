Riva Ligure sempre più plastic free. Borracce in alluminio gratis agli alunni di elementari e medie

Riva Ligure. Il Comune continua a portare avanti la politica del “plastic free”. Lo fa con un regalo agli studenti, al fine di sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente.

Il presente consiste in 250 borracce in alluminio (con incisione personalizzata). Sono destinate agli alunni delle scuole comunali, primarie e secondari, con lo scopo di ridurre drasticamente l’utilizzo di bottiglie o simili in plastica. Il costo complessivo dei contenitori è di circa 900 euro.

Questa non è comunque la prima delle iniziative “anti plastica” dell’Amministrazione Giuffra. Il 28 giugno scorso era stata emessa un’ordinanza con oggetto «“Riva Ligure Plastic free” – Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale – Divieto di commercializzazione e di uso di shoppers, contenitori, stoviglie, prodotti monouso in materiale non biodegradabile e compostabile».