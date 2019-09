Riusciti gli open day del Team Schiavetti Pallamano Imperia, Convalle: «Siamo molto fiduciosi per il futuro»

Imperia. Sabato scorso secondo open day di pallamano presso la palestra San Camillo. Queste giornate abbinate all’Accademia della pallamano rivolta ai ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni sta riscuotendo un notevole successo.

Sotto la guida dell’esperto Riccardo Carrai, storico allenatore della San Camillo, i giovani allenatori Patrizia Zanello, Alessandro Cuce, Beatrice Tortonesi e Giorgia Convalle insieme alle giovani promesse rossoblù accolgono ed allenano chi vuole provare questo sport veloce, dinamico e divertente.

«Siamo come società molto contenti di come sono partecipate queste giornate – ci riferisce il dirigente Saul Convalle – ovviamente è altresi molto bello vedere la palestra piena di bambini che scoprono questo gioco che è il nostro sport. Con queste premesse siamo molto fiduciosi per il futuro».