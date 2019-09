Ritrovata a Vallecrosia una bicicletta “Casadei Aero”, si cerca il proprietario

Vallecrosia. Buone notizie per il proprietario di una bicilcletta non più in suo possesso. E’ stata ritrovata il 19 agosto scorso in via San Vincenzo. Si tratta di una “Casadei Aero” color rosso, nero e grigio con cambio Shimano (simile a quella mostrata nella foto).

Il suo legittimo possessore ha tempo be un anno per ritirarla presso l’ufficio Oggetti Smarriti della polizia locale in via Roma 105. Trascorso inutilmente il tempo per il ritiro verrà consegnata a chi l’ha ritrovata.