Avviso per chi ha recentemente comprato cozze al supermercato o in pescheria. Il Ministero della Salute ha oggi disposto il richiamo di un lotto (sigla 09-09-19 FL) di mitili allevati dalla Cooperativa Miticoltori Spezzini (“Antonio Verrini e Figli Spa”) perché infettati dal batterio della salmonella.

Hanno il marchio IT 11 CSM CE e la sede dello stabilimento è in via Santa Teresa 21 a Lerici, provincia di La Spezia. Le cozze in questione sono vendute, anche in provincia di Imperia, in sacchetti da 2 chili o in confezioni commerciali da 5 e 10. Chi avesse acquistato questo prodotto deve non consumarlo e restituirlo al punto vendita.