Rezzo, Santuario della Madonna Bambina: un fine settimana religioso e di festa

Rezzo. Per i festeggiamenti della Madonna Bambina, stasera sabato 7 settembre, alle ore 20.30 processione dalla parrocchiale al Santuario e funzione religiosa.

Domani, domenica 8 settembre, alle ore 10. 30 è in programma la santa messa. Alle ore 16 incontro con l’autore G.De Canis e alle 17 giochi per i bambini. Entrambi gli appuntamenti sono in programma presso “La Pagoda“.

Alle ore 21 serata danzante con l’Orchestra “Nunzia Tulipano”

Lunedì 9 settembre, ore 10.30 santa messa e alle 20 tradizionale cena dei “Taiarin”

Per info e prenotazioni: 320/0133468; 333/4666684