Regionali 2020, Toti avrà un alleato in più: il movimento 100percentoSanremo

Sanremo. Imperiese in fermento in vista delle elezioni regionali che si terranno il prossimo anno. E’ dalla Città dei Fiori, in particolare, che si stanno iniziando a posizionare i partiti e movimenti. Martedì prossimo sarà la volta di 100percentoSanremo, il gruppo civico guidato in consiglio comunale dall’ex candidato sindaco del centrodestra unito Sergio Tommasini.

In una conferenza stampa convocata al Teatro Ariston sarà annunciato il nuovo percorso politico che il movimento ha deciso di intraprendere. «Verranno illustrate le ragioni di una scelta che proietta il gruppo oltre i confini sanremesi, spiega Tommasini. Se le bocche del direttivo rimangono cucite per lasciare i dettagli dell’iniziativa all’inizio della prossima settimana, dalle voci che circolano nell’area del centrodestra e dell’ex coalizione formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che ha sostenuto l’esperimento del Gruppo dei 100, è facile supporre che quello annunciato martedì sarà un sostegno pieno alla ricandidatura del governatore Giovanni Toti, il quale, nella campagna elettorale sanremese, non aveva fatto mancare il proprio appoggio al progetto civico di 100percentoSanremo.

Stando alle dichiarazioni rilasciate propri ieri a Riviera24.it dal presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, il presidente di Regione Liguria dovrebbe guidare nuovamente la coalizione del centrodestra unito nonostante l’uscita da Forza Italia e la fondazione del nuovo partito “Cambiamo!”.