Rapina a mano armata a Bordighera, arresto lampo dei carabinieri

Bordighera. I carabinieri del nucleo radiomobile di Bordighera hanno arrestato in flagranza di reato due trentenni nordafricani accusati di aver commesso una rapina a mano armata ai danni di un russo di origini italiane sulla spiaggia dello stabilimento balenare ‘No stress team’ sul lungomare Argentina, nella “città delle palme”. E’ accaduto la scorsa notte.

Stando a quanto appreso, i due malviventi hanno fatto irruzione sulla spiaggia armati di coltello, con il quale hanno minacciato e derubato l’uomo dei suoi effetti personali. Immediato l’intervento dei militari, che sono accorsi sul posto quando è scattato l’allarme dello stabilimento balneare.

I carabinieri hanno arrestato i due rapinatori, irregolari in Italia e li hanno condotti in caserma, prima di portarli in carcere a Imperia, in attesa di processo.