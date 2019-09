Imperia. Questa sera alle 20.45 l’imperiese Davide Massa arbitrerà Moldavia-Turchia. La partita, valida per la sesta giornata del girone H delle qualificazioni Euro 2020, andrà in scena allo stadio Zimbru a Chișinău. Lo rende noto su Facebook la sezione Aia di Imperia.

«Davide Massa sarà protagonista nella gara che vede di fronte la Moldavia e la Turchia, utile per le qualificazione agli Uefa Euro 2020 – commenta la sezione Aia di Imperia - I padroni di casa occupano al momento la penultima posizione in classifica con soli 3 punti conquistati contro Andorra. Situazione totalmente diversa per Chalanoglu, under e compagni, addirittura in seconda posizione appaiati alla Francia e Islanda».