Imperia. 866 mozziconi di sigaretta in 350 metri di strada. È questo il dato impressionante che arriva da Imperia in seguito al lavoro di alcuni volontari che hanno operato nella zona Ztl, dall’uscita di galleria Gastaldi fino all’imbocco di via XX Settembre. Nei vasi è stato toccato il record, con un numero di mozziconi che varia dai trenta ai novanta.

«Vorrei che questo fosse uno spunto di riflessione per i tanti fumatori che giornalmente inquinano – scrive su Facebook una volontaria imperiese -. Non è stato possibile recuperare quelli all’interno dei tombini, che, ricordo, vanno a finire in acqua».

«Nelle tabaccherie distribuiscono gratuitamente dei portacenere tascabili, e ce ne sono anche modelli tondi, in metallo, dal costo di appena € 1,50 – prosegue -. La maleducazione non ha confini, ma non è mai troppo tardi per migliorare. Fatelo prima di tutto per voi stessi, per le persone a cui volete bene, perché la strada è di tutti, sporcando non fate un dispetto a terzi».