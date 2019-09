Prove gratuite con maestri Fit al Tennis Club Cervo

Cervo. Riprende l’attività del Tennis Club Cervo. Dal 30 settembre prenderanno il via i corsi di tennis sui campi in via Steria 47, per questo motivo dal 23 al 27 settembre, dalle 16 alle 18, vi saranno prove gratuite con maestrie Fit per tutti i ragazzi.

Un’occasione unica per tutti coloro che vorranno provare a giocare a tennis, a partire dai 6 anni.