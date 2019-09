Prossimo consiglio comunale a Sanremo, i punti all’ordine del giorno

Sanremo. E’ stata convocata per lunedì 7 ottobre, alle 17, la prossima seduta del “parlamentino” matuziano, convocata ad hoc per portare in approvazione la delibera collegata alla variante urbanistica che dovrebbe andare a trasformare gli immobili Rt da rimessa per automezzi a struttura vocata al commercio, al turistico ricettivo e al socio assistenziale.

All’ordine del giorno è iscritto anche un piccolo debito fuori bilancio, per la gestione emergenze di protezione civile.

ECCO I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1) interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno.

2) approvazione verbali sedute precedenti: dal n. 57 al n. 63 del 26.08.2019 e dal n. 64 al n. 68 del 05.09.2019.

3) Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio urbanistica riviera trasporti s.p.a. – programma delle alienazioni e valorizzazioni in variante al p.u.c. vigente l.r. 37/2011, art. 29 puntualizzazione rapporto preliminare ex art. 13 l.r. 32/2012. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 97/2019

4) Settore corpo di polizia municipale protezione civile (gestione emergenze) – servizio amministrativo poloizia municipale settore corpo di polizia municipale protezione civile (gestione emergenze) – riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione della sentenza giudice di pace di sanremo n. 153/19 (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 96/2019