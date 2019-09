Pronto lo staff tecnico del Cervo per la stagione 2019-20, Muca: «Sono persone in cui credo»

Cervo. La società del Cervo sta lavorando per la stagione 2019-20. L’organico, grazie alla collaborazione e all’amicizia con la Dianese&Golfo e ASD Imperia, si sta pian piano formando ma rimangono aperte le candidature ad altri giocatori.

Una formazione che sicuramente avrà una guida eccelsa come mister Roberto Sorrentino, che sarà coadiuvato da Stefano Sparaventi. Il preparatore dei portieri sarà Antonello Budroni.

Il patron del Cervo Denis Muca commenta così: «Sono molto contento che Roberto Sorrentino, così come Stefano Sparaventi e Antonello Budroni, abbiano accettato la mia proposta di far parte della nostra famiglia. Io amo il calcio e cerco sempre di farlo al meglio che posso, proprio per questo motivo ho chiesto al mio staff di far parte della nostra società. Sono persone in cui credo e sono convinto siano il meglio che un giocatore possa avere come guida. Ringrazio le società amiche per l’aiuto che ci stanno dando per la formulazione dell’organico che farà parte della squadra 2019-20. Grazie a tutti e forza Cervo».