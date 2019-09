Promozione, terzo pareggio per il Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Terza giornata del campionato di Promozione e terzo pareggio per il Ventimiglia Calcio, che nella gara casalinga contro la Praese era alla ricerca della prima vittoria.

Invece la partita si è messa subito male per i granata. Sono gli ospiti a passare in vantaggio dopo otto minuti con un gol di Minardi, abile a sfruttare un paio di gravi indecisioni della difesa granata. Il Ventimiglia va vicino al pari al 17’ con una conclusione dal limite di Ventre che sfiora il palo.

Al 28’ ancora Ventre su punizione impegna il portiere ospite Cannavò ad una respinta non facile. Il pareggio arriva al 36’: un tiro di Addiego viene respinto da Cannavò, ma sui piedi di Scappatura, che non ha difficoltà a mettere in rete.

Sul risultato di 1 a 1 si va al riposo. Non è in una gran giornata il Ventimiglia e gli ospiti ad inizio ripresa premono sull’acceleratore sfiorando la rete al 7’ minuto con Minardi, la cui conclusione supera Scognamiglio, ma si perde sul fondo di un niente. Un minuto dopo è Forte a provare la conclusione dalla distanza.

Al 18’ Scognamiglio è strepitoso su un’altra conclusione a colpo sicuro di Minardi. Quasi inaspettatamente il Ventimiglia passa in vantaggio al 26’ grazie a Ventre, bravo a sfruttare al meglio un calcio di punizione dal limite. La Praese non ci sta, si getta in avanti e raggiunge il pareggio proprio all’ultimo dei cinque minuti di recupero: calcio di punizione di Morando e in un’area affollata è Perego ad azzeccare la conclusione vincente.

Finisce 2 a 2. E’ grande delusione in casa granata per una vittoria sfumata all’ultimo respiro, ma probabilmente il risultato è giusto così.

Ventimiglia Calcio-Praese 2-2

Reti: 8′ Minardi (P), 43′ Scappatura (V), 75′ Ventre (V), 95’Morando (P)

Ventimiglia: Scognamiglio; A. Sammartano, Addiego, Serra, Ierace; Leggio, Musumarra; L. Sammartano, Ventre, Salzone; Scappatura. A disposizione:Zunino, Giglio, Lembo, Micu, D. Rea, Roldan, A. Rea, Peirano, Oliveri. Allenatore: Luccisano

Praese: Cannavò; Forte, Raso, Parodi, Cinardo; Pinna, Fabris, Stabile; Morando, Minardi, Barabino. A disposizione: Scarcella, Pavone, Canton, Spallarossa, Perego, Zingaro, Verardo, Sabor, Biancheri. Allenatore: Carletti

Arbitro: Isnardi di Albenga