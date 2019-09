Promozione, il Ventimiglia Calcio pareggia col Bragno

Ventimiglia. Il Ventimiglia pareggia col Bragno una partita casalinga giocata bene e anche bella da vedersi. Può recriminare per qualche occasione di troppo sciupata ma i savonesi sono un’ottima squadra, ricca di elementi esperti, destinata ad arrivare ai primi posti del campionato di Promozione. I granata sono in crescita e in vista c’è una partita con la Praese, sulla carta meno complicata dei primi due turni di Promozione.

Il Ventimiglia comincia bene, con la convinzione di fare il risultato. Tra la mezzora e il 40′ costruisce cinque palle-gol ma manca quella concretezza sotto porta che servirebbe per andare in vantaggio. Il Bragno restituisce con gli interessi all’ultimo minuto del primo tempo su un’ingenuità difensiva dei granata: un’azione nata da un fallo laterale permette a Zunino di battere Scognamiglio.

Il Ventimiglia raggiunge il pari al 75′ con Salzone, alla terza rete in due gare: il baby-bomber gira di testa in porta un assist di Ventre, il portiere ospite Giribaldi non ci arriva. Il risultato non cambia più, il risultato finale resta inchiodato sull’1-1. Con due punti in classifica i granata si piazzano ora a metà classifica (settimo posto).

Ventimiglia Calcio -Bragno 1-1 Reti: 45’Zunino (B), 77’Salzone (V)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio; Peirano, Gallo, Olivieri, Addiego, Serra, Musumarra, A. Rea, Ventre, Salzone, Scappatura. A disposizione: Zunino, A. Sammartano, Micu, Verbicaro, D. Rea, Serpe, L. Sammartano, Roldan, Ierace. Allenatore: Luccisano

Bragno: Giribaldi; Ndiaye, Croce, Pietrosanti, Negro, Reverdito, Maia, Fenoglio, Paroldo, Torra, Zunino. A disposizione: Piccardi, Kuci, Brovida, Scerra, Calvanico, Venturino, Vejseli. Allenatore: Robiglio

Arbitro: Volpe di Albenga

(Video di franKone Foto Video)