Promozione, il Ventimiglia Calcio inizia il campionato con una trasferta insidiosa a Ceriale

Ventimiglia. Archiviata la Coppa Italia, da domenica – con l’inizio del campionato di Promozione – si fa sul serio. I granata affrontano subito una trasferta insidiosa a Ceriale. Ad attenderli gli ex Daddi e Dominici, pronti a giocare un brutto scherzo alla squadra di Luccisano.

Il Ventimiglia ha gli uomini contati, 18 in tutto, e una formazione da mettere ancora a punto a causa dei numerosi arrivi estivi.

Al via anche le giovanili. Gli allievi 2003 affrontano in trasferta la Sestrese, i 2004 il Vado (al Morel) e i 2005 la Levante C sul terreno di Genova Multedo.