Promozione, il Camporosso inizia alla grande il campionato

Camporosso. Inizia alla grande la stagione calcistica del Camporosso in Promozione. Domenica pomeriggio in casa la squadra di mister Luci ha infatti sconfitto la Loanesi San Francesco per 4 – 0.

Dopo questo brillante esordio la squadra prosegue gli allenamenti per prepararsi alla prossima partita, che sarà in trasferta, contro il Legino.