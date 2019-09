Promozione, esordio positivo per il Taggia sul campo dell’Arenzano

Taggia. Esordio positivo per il Taggia quello di domenica pomeriggio sul campo dell’Arenzano. Ha infatti sconfitto i padroni di casa per 1 – 4. La partita era valida per la prima giornata del girone A di Promozione.

Il Taggia hanno iniziato bene grazie al gol di Cutellé e nonostante l’espulsione a Russo sono riusciti a segnare altri gol, portando a casa una bella vittoria. Inizia bene la stagione calcistica 2019-2020 per la squadra di mister Siciliano.