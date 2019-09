Promozione, Coppa Italia: stop per Tommaso Corio della Dianese&Golfo

Imperia. Il giudice sportivo ha adottato le decisioni relative alla prima giornata della Coppa Italia di Eccellenza e a quella di Promozione.

Nel torneo di Eccellenza lungo elenco di diffidati, ma nessuno squalificato.

In Promozione sono stati fermati per una giornata Tommaso Corio (Dianese e Golfo), Sedki Akkari (Sestrese), Janneh Abdoulie Barrow, Alessandro Belforti (Valdivara 5 Terre), Luca Guelfi (Via dell’Acciaio), Federico Damonte (Veloce).