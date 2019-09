Progetto “A PROpoSItO di scienza”, le iniziative del liceo Aprosio di Ventimiglia

Ventimiglia. Nell’ambito del progetto “A PROpoSItO di scienza”, il liceo Aprosio di Ventimiglia organizza quest’anno una serie di iniziative volte a divulgare i vari aspetti della scienza a tutti gli interessati e appassionati di materie scientifiche.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 27 ottobre, alle ore 18,30 presso l’Auditorium del Liceo.

In questa occasione, la dottoressa Livia Testa, ex alunna del Liceo Aprosio e ora ricercatrice presso l’Istituto Weizmann di Rehovot, in Israele, terrà una conferenza dal titolo: Proteine killer: quando e come muore una cellula.

La dottoressa Testa presenta così il suo intervento al Liceo: “Ogni giorno nel nostro corpo alcune cellule muoiono. La morte cellulare il più delle volte non è un fatto accidentale, ma è il risultato di specifici programmi biologici. Questi programmi vengono attivati tramite il riconoscimento di marcatori di danno o pericolo per la cellula. A seguito di ciò, alcune proteine intracellulari subiscono delle modifiche biochimiche e vanno ad intaccare strutture vitali della cellula stessa, causandone la morte.

Negli ultimi anni sono stati scoperti molteplici tipi di morte cellulare. Tuttavia, per molti di questi programmi non si conoscono ancora tutte le proteine coinvolte né tutte le modifiche biochimiche che devono avvenire affinché la cellula soccomba. La Necroptosi è una morte cellulare scoperta recentemente che è stata osservata principalmente a seguito di infezioni virali. Scopo della ricerca del mio laboratorio è identificare altre proteine coinvolte in questo processo biologico.”

La cittadinanza tutta è invitata a questo primo appuntamento che vuole proporre il Liceo “Aprosio” come luogo di formazione ad ampio respiro, con una offerta che va al di là delle ore di lezione mattutine.