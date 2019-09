Imperia. E’ in pieno svolgimento sui campi di San Lazzaro la prima edizione del prestigioso Open Nazionale di padel, organizzato dal Don Quique Padel Imperia. Dopo le qualificazioni di giovedì ed i primi turni di ieri, è finalmente scattata l’ora dei big. Oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30 avranno inizio i quarti di finale con tutte le teste di serie in campo. Alle 16.30 Simone Cremona e Luca Severini, testa di serie nr.1 del ranking esordiranno contro i rivieraschi Barletta/Grammatica. Alla medesima ora sull’altro campo della struttura daranno il via alle prime volee Matteo Savoldi e Federico Beltrami (testa di serie nr.4). Nel tardo pomeriggio ecco Daniele Cattaneo e Nicolò Cotto (nr.2) e Marco Cassetta in tandem con Simone Licciardi (nr.3), i cui avversari si stanno definendo proprio in questi minuti con gli ultimi punti degli ottavi di finale. Tutto il gotha del padel italiano è quindi pronto a sfidarsi sui nuovissimi campi azzurri del Don Quique di Imperia.

Domani sono in programma semifinali e finali, un duplice appuntamento mattutino e pomeridiano che promette autentico spettacolo. Da seguire anche il tabellone del doppio misto, nel quale i punti di riferimento sono Matteo Viale e Karin Cappelletti (testa di serie nr.1), nonché Fulvio Battaglia e Martina Grosso, accreditati quale testa di serie nr. 2 del torneo. Pure qui non si scherza e le ragazze si confermano ambiziose come i loro colleghi maschi.

Come è noto in palio c’è un montepremi di 2.000 euro, reso possibile grazie al contributo dei vari sponsor. Nelle foto alcune fasi di gioco dei match odierni.