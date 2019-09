Sanremo. Al Comunale va in scena la gara tra i padroni di casa e il Vado. I Leoni sono alla ricerca della prima vittoria stagionale, che meriterebbero senza troppe pretese, dopo le ottime prestazioni sfoggiate nelle prime giornate. L’avversario, almeno sulla carta, non è dei più temibili, ma è da considerare comunque una squadra insidiosa: il Vado, storica squadra ligure che vinse una Coppa Italia nell’ormai lontano 1922 e che lo scorso anno si è aggiudicata la promozione tra i Dilettanti con un primo posto in Eccellenza regionale.

Nei primi minuti vi è una fase di studio tra le due squadre, che palleggiano in mezzo al campo cercando spazi invitanti, ma entrambe le difese si mostrano compatte.

Ma senza dubbio sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi e, dopo pochi minuti, arriva la prima azione importante: in seguito ad un rimpallo, dopo un contrasto tra un difensore avversario e Lo Bosco, la sfera arriva a Spinosa, che involandosi in velocità verso la porta inciampa sul pallone e favorisce il recupero della difesa avversaria.

Al 10’, dopo un’ottima ripartenza dei biancoazzurri, Scalzi riceve il pallone e dai 20 metri scaglia un potente tiro che si spegne a pochi centimetri dal palo alla sua sinistra.

Al 14’ di nuovo Scalzi, ricevuto il pallone da Lo Bosco, scatta sulla trequarti destra e tira ad incrociare sul secondo palo: palla fuori di poco.

Si fa vedere il Vado dalle parti di Caruso e quando lo fa, si rende piuttosto pericoloso: è il 19’ quando Oubakent mette in mezzo per Gallo, entrato da poco per l’infortunato Castaldo; il centrocampista, a pochi passi dalla porta, manda alto sulla traversa.

Ma da un calcio d’angolo nasce l’azione che porta alla rete del vantaggio matuziano al 27’: a segnare è proprio Scalzi, uno dei più in forma della gara, che dalla sua fascia destra si accentra e batte il portiere ospite Iliante con un tiro preciso sul secondo palo. Sanremese-Vado 1-0!

La Sanremese cerca il raddoppio anche dai corner: al 32’ cross di Spinosa, colpo di testa deciso di Gagliardini, ma il portiere avversario para con sicurezza.

Due minuti dopo arriva un’altra incredibile occasione gol per il Vado: Gallo mette in mezzo da calcio di punizione; il pallone arriva nel mucchio e rimbalza sui piedi di Marmiroli: il tiro si stampa sulla traversa.

Oggi i leoni, in particolare nelle azioni veloci, sembrano indomabili: prima Spinosa, al 36’, in un 3 contro 3 manda a lato di poco, poi un minuto dopo, su una seconda magistrale ripartenza, Demontis, dopo essersi involato verso l’area di rigore, appoggia il pallone alla sua sinistra, dove c’è Lo Bosco: il numero nove si accentra in area, dribblando la difesa, e segna la rete del 2-0 per la Sanremese!

Il secondo tempo inizia subito a ritmi molto alti per i biancoazzurri, che alla prima occasione importante chiudono il match con colui che senza dubbio è l’uomo partita: Pippo Scalzi, in seguito ad un’azione nata da un rilancio di Manes, taglia da destra verso sinistra e mette a segno la sua personale doppietta! E’ il 51’ ed è 3-0 per i Leoni Biancoazzurri!

Il Vado prova con qualche azione a riaprire un match già ampiamente a vantaggio dei padroni di casa, in particolare con una pericolosa sforbiciata di Oubakent, che si spegne poco alta sulla traversa, e il tentativo di Gagliardi, che trova preparato Caruso sul primo palo. In genere non succede quasi nulla di interessante. I ritmi sono bassi e la Sanremese difende bene il risultato, provando anche a rendere lo scarto ancora più ampio con qualche azione del neo entrato Colombi.

Il match si chiude con un secco 3-0 per la Sanremese, che la prossima settimana se la vedrà con la Lucchese, reduce da un pareggio col Ghivizzano. I Leoni salgono a 5 punti in classifica, a pari punti con Casale e Seravezza.

Francesco Tripodi

IL TABELLINO

SANREMESE-VADO 3-0

SANREMESE: Caruso, Pici, Manes, Gagliardini, Gerace (1’ st Bellanca) (85’ Calderone), Scalzi (63’ Colombi), Likaxhiu, Demontis, Taddei, Spinosa (80’ Fenati), Lo Bosco (85’ Bregliano) A disposizione: Morelli, Vitiello, Scarella, Pellicanò. All. Roberto Correale (Nicola Ascoli squalificato)

VADO: Iliante, Ferrara, Zaccaria (52’ Tona), Redaelli, Castaldo (17’ pt Gallo), Dagnino, Tomasini (47’ st Fossati), Marmiroli, Alessi (52’ D’Antoni), Gagliardi, Oubakent (57’ Piacentini). A disposizione: Faggiano, Aurelio, Piu, Donaggio. All. Luca Tarabotto

ARBITRO: Crezzini di Siena

RETI: 27’ e 51’ Scalzi, 37’ Lo Bosco

NOTE: Giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Spettatori 350. Ammoniti Gerace (S), Marmiroli (V), Ferrara (V). Angoli 8-1 per la Sanremese.