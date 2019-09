Prima giornata nazionale per sicurezza di cure e persona assistita, l’Asl 1 Imperiese attiva due sportelli informativi “cureSIcure”

Imperia. In occasione della prima “Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della Persona Assistita”, l‘ASL 1 aderisce alle iniziative promosse da Alisa e Regione Liguria per consapevolezza e la conoscenza dei cittadini.

In particolare in provincia di Imperia, martedì 17 settembre dalle 8.30 alle 13, l’ASL1 attiverà due sportelli informativi “cureSIcure” presso i distretti sanitari di Imperia (Palasalute Via Acquarone, 9) e di Sanremo (Palafiori, corso Garibaldi, 1), dove il personale sanitario specializzato sarà a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo appositamente realizzato sui temi della giornata:

come prevenire le lesioni da contatto

come prevenire le cadute in casa

come aiutare il personale sanitario per una corretta identificazione del paziente

come fare un uso corretto dei farmaci

Presso i due sportelli informativi sarà inoltre possibile aprire il proprio fascicolo sanitario, documento elettronico che raccoglie l’insieme dei dati e delle informazioni cliniche che costituiscono la storia sanitaria di ciascun cittadino.

Si anticipa inoltre che, in occasione del prossimo Festival della Salute, che si terrà al Palafiori di Sanremo dal 18 al 22 novembre, è prevista l’apertura di un’area espositiva completamente dedicata al tema della sicurezza delle cure, con personale saniatrio a disposizione dei visitatori per informazioni e piccole consulenze, distribuzione di materiale informativo ed organizzazione di eventi specifici sui singoli argomenti della sicurezza delle cure.