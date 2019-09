Presenza di biotossine algali, cozze e tris di mare ritirati dal commercio

Il ministero della salute ha ritirato dal commercio i prodotti ‘Militi’ e ‘Tris di mare’ del marchio Marinsieme M.Gi.B. per la presenza di biotossine algali. I prodotti contaminati sono i lotti: 59433, 59443, 59459, 59456 e 59510 prodotte nello stabilimento di via dell’Artigianato, 20, a Bosco Mesola, in provincia di Ferrara (IT 467 CE).

Si tratta di cozze in rete da un chilogrammo e tris di mare in rete da 1 kg.

La clientela che avesse già acquistato i prodotti è pregata di riportare le confezioni presso il punto vendita.