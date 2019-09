Precipita dal terrazzo a Diano Marina, mobilitazione di soccorsi

Diano Marina. Mobilitazione di soccorsi per una persona precipitata da un terrazzo a Diano Marina per cause in fase di accertamento. Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Rossa di Diano Marina. Allertato anche l’elicottero Drago, decollato da Genova e pronto ad atterrare a Capo Berta, dove si sono recati i vigili del fuoco del comando centrale per l’assistenza.

Seguiranno aggiornamenti.