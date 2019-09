Poste Italiane, nell’imperiese si può prenotare il ticket con l’app “Ufficio Postale”

Imperia. Poste Italiane semplifica la vita dei cittadini offrendo la possibilità di programmare al meglio la propria giornata e ridurre i tempi di attesa negli uffici postali.

Grazie all’App Ufficio Postale è infatti possibile prenotare in 11 uffici della provincia di Imperia il proprio accesso agli sportelli, scegliendo l’orario più adatto alle proprie esigenze. L’operazione è semplice: dopo aver installato l’applicazione, è sufficiente individuare sulla mappa l’ufficio postale di riferimento e cliccare su “prenota ticket”; sullo schermo dello smartphone o tablet apparirà un ticket virtuale, che indicherà il servizio prenotato, la data e l’ora dell’appuntamento scelti.

L’applicazione, disponibile gratuitamente su Play Store di Google e AppStore di Apple, è disponibile anche per chi non è in possesso dei prodotti finanziari di Poste Italiane, come il conto corrente BancoPosta o la Carta Postepay. Con l’App ufficio postale è più facile individuare gli uffici postali più vicini grazie alla mappa interattiva, verificarne gli orari di apertura e la disponibilità del WiFi gratuito, pagare bollettini, inviare posta raccomandata, lettere e telegrammi, monitorare lo stato di una spedizione tracciata (per esempio pacchi, raccomandate, corrispondenza assicurata, ecc.), cercare gli ATM Postamat più vicini per il prelievo automatico di contante e chiedere supporto a “PT UPPY”, l’assistente virtuale che informa sulla documentazione necessaria da portare in ufficio postale per l’attivazione di un servizio o l’acquisto di un prodotto.

Il servizio è attivo presso 4 uffici postali cittadini, in Viale G. Matteotti 155, Via G. De Sonnaz 14, Via Martiri della Libertà 33, Via dei Pescatori 3, e in 7 sedi provinciali, ad Arma di Taggia in Via Blengino 43, Bordighera in Via Generale Biamonti 11, Diano Marina in V.le G. Matteotti 38, Vallecrosia in Via Roma 16, Sanremo in Via Roma 158 e in Via P. Agosti 241, Ventimiglia Città in Co.so Repubblica 6/A.