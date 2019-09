Portosole, tutto pronto per la 18esima edizione del Sanremo Olympic Triathlon

Sanremo. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 si svolgerà la 18esima edizione del Sanremo Olympic Triathlon.

Sarà, per il secondo anno consecutivo, il contenitore del Campionato Italiano di Triathlon a Squadre e della Coppa delle Regioni. L’evento inizierà venerdì con l’inaugurazione del Villaggio dello Sport all’interno di Portosole che sarà l’epicentro delle successive due giornate di gara.

Le gare di sabato 21 settembre, al mattino, saranno valide come Finale di Coppa Italia per le categoria Youth A, Youth B e Junior e, al pomeriggio, assegneranno il titolo italiano a squadre per le categorie Youth, Junior e Under 23. Sempre sabato si svolgeranno le gare individuali della categoria Ragazzi (12-13 anni) che si sfideranno sulla distanza di 200 mt di nuoto, 3 km di bici e 1 km di corsa.

Domenica 22 settembre, invece, le categorie Ragazzi, Youth e Junior daranno vita alla Coppa delle Regioni. I comitati regionali convocheranno i migliori atleti della propria regione nelle varie categorie. Atleti che dovranno affrontare le stesse distanze del sabato ma nella formula 2+2. Ogni squadra sarà così composta da due femmine e due maschi che dovranno passarsi il testimone al termine di ogni mini triathlon. Sempre domenica ci sarà lo start del Sanremo Olympic Triathlon, gara Silver Rank,

Il programma:

Venerdì 20 settembre

Ore 14.00 – 19.00 Portosole: Villaggio dello Sport

Ore 14.00 – 19.00 Portosole: Apertura uffici con distribuzione pettorali e pacchi gara

Ore 19.00 Portosole: Briefing tecnici

Sabato 21 settembre

Ore 08.00 – 19.00 Portosole: Villaggio dello Sport

Ore 08.00 – 19.00 Portosole: Apertura uffici con distribuzione pettorali e pacchi gara

Finale Coppa Italia – gara individuale a Cronometro cat. YA, YB e JU – Triathlon

Ore 08.30 – 08.55 Portosole: Apertura Zona Cambio YA/YB/JU Maschili

Ore 09.00 Portosole: partenza gare individuali maschili (ogni 30″)

Ore 11.00 – 11.25 Portosole: Apertura Zona Cambio YA/YB/JU Femminili

Ore 11.30 Portosole: partenza gare individuali femminili (ogni 30″)

Trofeo Italia – gara individuale cat. Ragazzi – Triathlon

Ore 13.00 – 13.25 Portosole: Apertura Zona Cambio cat. Ragazzi

Ore 13.30 Portosole: partenza gara Ragazzi M

Ore 14.05 Portosole: partenza gara Ragazzi F

Gara Individuale cat. Esordienti e Cuccioli

Ore 14.00 – 14.25 Portosole: Apertura Zona Cambio cat. Esordienti, Cuccioli e Mini Cuccioli

Ore 14.30 Portosole: partenza gara Esordienti M e F

Ore 14.45 Portosole: partenza gara Cuccioli e Mini Cuccioli M e F

Campionato Italiano a Squadre Crono – Triathlon

Ore 14.30 – 14.55 Portosole: Apertura Zona Cambio Staffette Maschili

Ore 15.00 Portosole: partenza prima Staffetta Maschi

Ore 16.00 – 16.25 Portosole: Apertura Zona Cambio Staffette Femminili

Ore 16.30 Portosole: partenza prima Staffetta Femmine

Ore 18.00 Portosole: Premiazioni

Pasta Party attivo tutta la giornata e riservato agli atleti

Domenica 22 settembre

Ore 08.00 – 18.00 Portosole: Villaggio dello Sport

Ore 07.30 – 16.30 Portosole: Apertura uffici con distribuzione pettorali e pacchi gara

Coppa delle Regioni – Triathlon

Ore 07.30 – 08.00 Portosole: Apertura Zona Cambio Youth

Ore 08.10 Portosole: partenza Staffette Youth

Ore 09.20 – 09.50 Portosole: Apertura Zona Cambio Junior e Ragazzi

Ore 10.00 Portosole: partenza Staffette Junior

Ore 11.20 Portosole: partenza Staffette Ragazzi

Ore 13.00 Portosole: Premiazioni

Gara Silver Rank – Coppa Italia

Ore 11.00 – 12.45 Portosole: Apertura Zona Cambio

Ore 13.00 Portosole: partenza Sanremo Olympic Triathlon

Ore 16.30 Portosole: Premiazioni

Pasta Party attivo tutta la giornata e riservato agli atleti