Pomeriggio dedicato allo sport a Pontedassio in memoria di Lorena Saviotti

Pontedassio. Sabato 14 settembre la Pro loco di Pontedassio, con il patrocinio del Comune, organizza un pomeriggio dedicato allo sport per commemorare la prematura scomparsa della concittadina Lorena Saviotti, appassionata di corse podistiche.

Alle 17 la manifestazione prenderà il via con la Gara dei Bambini, alla quale seguirà la corsa non competitiva per adulti attraverso i carruggi del centro storico di Pontedassio. Dopo le premiazioni dei vincitori delle gare l’amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento a tre atleti di Pontedassio che quest’anno si sono distinti vincendo i campionati italiani ed europei in diverse discipline.

La serata proseguirà con la Festa di Fine Estate e della Buona Cucina, con piatti tipici della Pro loco di Pontedassio allietati dalla musica.