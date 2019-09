Pioggia e temporali nel weekend, è allerta meteo in Costa Azzurra

Avviso per chi, in questo fine settimana, ha intenzione di recarsi nella vicina Francia. Secondo le previsioni di Météo-France – riportate da Nice-matin – la giornata odierna sarà caratterizzata da temperature di circa 22 gradi e cielo prevalentemente coperto.

Pioggia e rovesci sparsi sono attesi nel tardo pomeriggio su tutta la Costa Azzurra. Il dipartmento delle Alpi Marittime è in allerta meteo per possibili temporali, che comunque si manifesteranno – localizzati – anche nella zona costiera. Il vento sostenuto da est a sud-est potrebbe ostacolare lo scorrere dei corsi d’acqua verso il mare, con il loro conseguente ingrossamento.

Durante la seconda parte della giornata, il tempo sarà comunque nuvoloso. La colonnina mercurio rimarrà costante a 22 °C fino alle 18. Il vento soffierà tra 35 e 40 km/h e il suo orientamento sarà instabile. Le raffiche potranno superare agilmente i 50 km/h.

Questo sabato notte, il vento continuerà a diminuire tra le 18 e la mezzanotte per raggiungere circa 25 km / h, mentre il termometro scenderà gradualmente a 20 °C a metà serata. Il vento soffierà da est, prima di girare a nord-est intorno alle 21. Il cielo rimarrà coperto, con piogge nel bel mezzo della sera e piccole docce tra le 21 e la mezzanotte. Il dipartimento è messo in allerta meteo gialla.

Questa domenica il tempo sarà prevalentemente coperto, con rovesci di mattina e sera, ma pioverà anche di pomeriggio e di sera. La temperatura dell’aria sarà quasi la stessa di oggi: salendo a 21 ° C in media, il suo massimo di 21 ° C sarà raggiunto intorno alle 6 e alle 23.