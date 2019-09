Pigna. «Caro Jeannot da oggi Pigna è più povera se ne va con te un pezzo della nostra storia recente. Sai in quanti ti abbiamo voluto bene per la tua disponibilità per il tuo amore per la montagna e per la passione con cui da sempre hai curato le tue bestie. Riposa in pace caro amico». E’ il commovente messaggio di saluto lasciato dal sindaco Roberto Trutalli per Giovanni Orengo, da tutti conosciuto come ‘Jeannot‘.

Novantenne, Jeannot ha dedicato la sua vita alla pastorizia, pascolando mucche e pecore a Gouta. Negli anni passati, per acquistare il suo squisito formaggio, bastava cercarlo al pascolo.