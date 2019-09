Pigna, non vede rientrare i genitori e lancia l’allarme: fungaioli dispersi a Gouta

Pigna. Vigili del fuoco, soccorso alpino e squadre di volontari stanno cercando una coppia di fungaioli data per dispersa, verso le 17, dalla figlia che non ha visto rientrare i genitori al rifugio. I due erano usciti in mattinata per andare a cercare funghi, ma per motivi in fase di accertamento si sono persi.

La pioggia che è scesa copiosa nell’entroterra della val Nervia, non aiuta le ricerche. A dar manforte ai soccorritori, sono in arrivo anche due unità cinofile da Savona.