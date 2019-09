Pascoli prefabbricata, “Non sarà definitiva”. Avviato studio per recuperare la vecchia sede

Sanremo. Dopo aver annunciato l’inizio regolare delle lezioni alla scuola Pascoli provvisoria, posizionata in prefabbricati dalla passeggiata del Sud Est, il sindaco Alberto Biancheri ha fatto il punto sulla situazione degli edifici scolastici in città.

Innanzitutto, il primo cittadino matuziano, ha voluto sottolineare me la scelta di collocare gli alunni nell’attuale sede in zona Trento Trieste è stata dettata dalla necessità (manifestata anche da molti genitori) di mantenere la scuola nelle vicinanze della sua sede originale. “Non sarà comunque una sistemazione definitiva”, dice Biancheri, che poi ha anche elencato i lavori di miglioramento che verranno intrapresi negli altri plessi scolastici cittadini, via Volta e Nobel in primis, che costeranno alle casse comunali cifre superiori alle centinaia di migliaia di euro.

Tornando alla Pascoli, l’assessore Donzella ha assicurato che la verifica di stabilità al muro del Sud Est è già stata fatta ed ha dato esito positivo. Per quanto riguarda la vecchia sede, quella con il tetto non a normaa antisimica, sembra ci sia la possibilità di recuperarla, anche solo parzialmene. A tal proposito è stato affidato uno studio ad un professore universitario di Genova, Stefano Podestà, specializzzato in Tecnica delle Costruzioni.