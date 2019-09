Bordighera. Nuovo episodio di “parcheggio fantasioso” nella Città delle Palme. Una Fiat Punto Bianca è stata trovata così, posteggiata sopra al marciapiede, davanti alla panchina. Succede in corso Francesco Rossi, nella zona della pineta.

L’auto, che così posizionata rende totalmente inutilizzabile la panchina, meta di molti anziani in cerca di ombra e refrigerio, sosta indisturbata ormai da due giorni in questo posteggio “fai da te”. Ciò nonostante il grande parcheggio sulla Spianata del Capo, sito a soli pochi metri da dove si trova attualmente l’auto, che in questi ultimi giorni è stato spesso libero, come dichiarano i residenti della zona.

Non si tratta dunque di una scelta dettata dall’impossibilità di trovare un parcheggio, ma di una semplice dimostrazione di inciviltà e maleducazione.