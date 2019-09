Bordighera. A volte il parcheggio ‘creativo’ diventa ‘romantico’. E’ il caso del proprietario di una Ferrari California targato Montecarlo, che qualche giorno fa ha deciso di lasciare la sua auto di lusso in sosta in uno dei luoghi più panoramici di Bordighera: il neo-inaugurato belvedere di Sant’Ampelio.

L’automobilista monegasco è stato multato con tre verbali per un totale di 253 euro di sanzione. E all’uomo, che dopo aver parcheggiato è stato via per qualche ora prima di tornare a riprendersi l’auto, è andata bene così. La Ferrari non è stata rimossa per un solo motivo: il carro attrezzi non riusciva infatti ad accedere alla rotonda senza danneggiare l’infrastruttura.