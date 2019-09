Pallapugno, Polisportiva Pieve di Teco affronta Bubbio

Imperia. Domani alle 15.30, andrà in scena Polisportiva Pieve di Teco-Bubbio, partita valida per la serie C1 del campionato italiano di pallapugno.

La finale di scudetto si giocherà allo Sferisterio Casà a Pieve di Teco. Per l’Asd Polisportiva Pieve di Teco Valle Arroscia scenderanno in campo M. Molli, G. Ranoisio, C. Somà, M. Basso e A. Maffone, invece per Bubbio giocheranno S. Adriano, F. Cavagnero, M. Pola, M. Molinari, F. Bocchino.

La finale di serie C1 e le semifinali di C2 di pallapugno:

Serie C1 – Andata finale

Domenica 15 settembre ore 15.30

a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Bubbio

Ritorno

Da definire

a Monastero Bormida: Bubbio-Polisportiva Pieve di Teco

Serie C2 – Andata semifinali

Sabato 14 settembre ore 15.30

a Dogliani: Virtus Langhe-Araldica Castagnole Lanze

Domenica 15 settembre ore 16

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Gottasecca

Ritorno

Venerdì 20 settembre ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Virtus Langhe

Domenica 22 settembre ore 21

a Gottasecca: Gottasecca-San Biagio