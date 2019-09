Pallapugno, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia in semifinale della serie A Banca d’Alba-Moscone

Imperia. Marchisio Nocciole Egea Cortemilia in semifinale della serie A Banca d’Alba-Moscone di pallapugno:

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Spareggio accesso semifinale

Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Robino Trattori Santo Stefano Belbo 11-2

Cristian Gatto festeggia il Balun d’or con la semifinale. Più facile del previsto la vittoria nell’ultimo spareggio: in meno due ore di gioco battuta la Robino Trattori Santo Stefano Belbo di Gilberto Torino. Gatto nello sferisterio di casa ha dimostrato di aver qualcosa in più, sia in battuta, sia al ricaccio e la squadra cortemiliese ha fatto vedere una maggiore compattezza. Al contrario Torino e tutta la quadretta santostefanese hanno sbagliato troppo. La Marchisio Nocciole Egea Cortemilia prende subito in mano il match andando in vantaggio 5-0 e concedendo poi due giochi agli avversari, prima di chiudere il primo tempo 8-2. Nella ripresa non c’è più partita: 11-2 il finale.

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Andata semifinali

Sabato 21 settembre ore 21 a Castagnole delle Lanze:

Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

Domenica 22 settembre ore 15 a Cuneo:

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Torfit Langhe e Roero Canalese