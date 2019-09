Alba. Il tricolore arriva a Diano Castello grazie alla pallapugno femminile: le girl di di Castello capitanate da Rebecca Klippl e allenate da Corrado Agnese dopo la vittoria dell’andata hanno espugnato (9-3) anche il mitico “Mermet” della capitale del tartufo, teatro che nella sua storia secolare ha visto le imprese dei campionissimi Augusto Manzo e Felice Bertola.

Premiazione sulle note di We Are the Champions tra gioia e lacrime di commozione.

La formazione di Castello scesa in campo: Rebecca Klippl, Lara Ghigliazza, Lorenza Mignone (Arianna Conti), Alessia Mela (Cecilia Alassio).

Anche ad Alba, la formazione dianese ha “fatto” la partita, dimostrandosi la più forte della stagione: percorso netto, senza sconfitte.

Le albesi vincono il primo gioco, poi Klippl e compagne rifilano un parziale di cinque giochi, prima del 2-6 alla pausa. Nella ripresa non c’è stata partita, l’Amici del Castello continua a giocare con la solita determinazione per il 2-9 finale.

Per le foto e il video e la cronaca grazie a Fabio Gallina de losferisterio.it