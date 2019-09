Pallapugno: chiuso il penultimo turno di Serie B

Serie B Play off – Prima ritorno

Osella Surrauto Monticellese-Taggese 11-1

Morando Neivese-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-9

La classifica : Taggese 23, Acqua S.Bernardo San Biagio e Morando Neivese 20, Osella Surrauto Monticellese 19.

La seconda semifinalista del campionato di Serie B (la capolista Taggese si era già qualificata nel turno precedente) si conoscerà soltanto dopo l’ultima giornata dei play off, in quanto la Morando Neivese di Fabio Gatti, vincendo 11-9 con l’Acqua S.Bernardo San Biagio, aggancia proprio la quadretta di Andrea Pettavino al secondo posto della classifica, l’ultimo disponibile per andare direttamente in semifinale. Rimane in quarta posizione l’Osella Surrauto Monticellese di Marco Battaglino, che supera 11-1 i taggiaschi, scesi in campo a Monticello d’Alba senza il proprio capitano Daniel Giordano alle prese con l’influenza.

Terza e ultima di ritorno

Mercoledì 11 settembre ore 21

a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Taggese

a Monticello d’Alba: Osella Surrauto Monticellese-Morando Neivese Serie B Play out – Prima ritorno

Speb-Serramenti Bono Centro Incontri 11-7

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 11-2

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 19, Bcc Pianfei Pro Paschese e Serramenti Bono Centro Incontri 15, Speb 11.

Si conoscerà soltanto dopo l’ultima giornata dei play out della la seconda squadra che andrà a giocarsi lo spareggio per andare in semifinale di Serie B. Con la vittoria della Speb sulla Serramenti Bono Centro Incontri per 11-7 e il successo della Bcc Pianfei Pro Paschese sulla Vini Capetta Don Dagnino per 11-2, la quadretta di Matteo Levratto aggancia al secondo posto la formazione di Stefano Brignone. Già ammessi allo spareggio, invece, la quadretta di Andora capitanata da Daniele Grasso, che chiuderà la seconda fase al primo posto, mentre i cuneesi di Andrea Daziano sono ormai fuori dai giochi.

Terza e ultima di ritorno

Martedì 10 settembre ore 21

a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Vini Capetta Don Dagnino

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb Serie B Girone salvezza – Prima ritorno

Benese-Srt Progetti Ceva 11-10

Riposa: Virtus Langhe

La classifica: Benese 8, Srt Progetti Ceva 7, Virtus Langhe 3.

Virtus Langhe retrocessa in Serie C1.

Terza e ultima di ritorno

Venerdì 13 settembre ore 21

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe

Riposa: Benese