Pallamano Ventimiglia, ottimi risultati per le giovanili nel fine settimana

Ventimiglia. Fine settimana intenso per i giovani Leoni della Pallamano Ventimiglia. Iniziavano le danze i più piccoli U11 nati nel 2009/2010 impegnati sabato a Monaco. In un torneo organizzato dalla squadra del Principato, 12 ragazzini (9 maschi e 3 femmine) sono stati divisi in 2 squadre maschili mentre le femmine hanno giocato in diverse squadre presenti tra cui il Monaco S. Camillo è Bordighera dimostrando grande entusiasmo e buone abilità.

I maschi invece hanno concluso il loro torneo con la 1 squadra al 2 posto e l’altra al 3 posto. Nel torneo erano presenti Monaco Mentone Cavigal S. Camillo.

U13 nati nel 2007/2008 erano impegnati domenica a Carros nel prestigioso torneo di inizio stagione “Chapellein” ed hanno concluso al 5 posto finale frutto di 1 vittoria 2 pareggi e 2 sconfitte. In entrambi le kermesse sono stati accompagnati da Sara Papaluca è Massimo Agnese

Gli Under 17, hanno ottenuto la vittoria più prestigiosa della giornata, riscattando il passo falso della scorsa settimana ad Antibes. Impegnati sabato al Palaroya nella seconda giornata del Campionato PACA, i giovani ragazzi di Pippo Malatino, hanno domato i loro avversari battendoli nettamente e dimostrando malgrado la loro giovanissima età(solo tre di prima leva, gli altri di seconda ed anche U.15) di avere un grande carattere e immenso senso di appartenenza.

«Questa vittoria da senso alla nostra presenza in questo prestigioso Campionato; partiti con una squadra giovanissima, nutrivamo qualche dubbio, sulle possibilità di ben figurare dei nostri giovani, oggi questi dubbi sono stati fugati ed abbiamo dimostrato di valere la categoria e di poterci permettere un’esperienza che sicuramente ci arricchirà». Queste le parole di coach Malatino alla fine della contesa. Risultato finale 26 a 21 per i ventimigliesi.