Pallamano Ventimiglia ai nastri di partenza

Ventimiglia. È iniziata il 26 Agosto 2019 al Campo Zaccari la preparazione atletica della squadra Senior della Pallamano Ventimiglia, che con la denominazione Liguria Handball affronterà il prestigioso Campionato PACA della Federazione Francese di Handball(FFHB), a cui ha avuto accesso, dopo la esaltante vittoria record(20 incontri vinti su 20 disputati), della scorsa stagione.

Il Campionato PACA(Provence Alpes Core d’Azur)si articolerà in un girone all’italiana andata/ritorno è coinvolgerà squadre da Ventimiglia a Tolone, dunque molto impegnativo e dove parteciperanno nel Girone B, 11 squadre.

La prima giornata si disputerà già domenica 15 settembre, dove i liguri affronteranno l’ HB Val D’Argens e si concluderà il 17 maggio.

La rosa dei giocatori di questa stagione, è la seguente:

belle novità tra i pali, dove si alterneranno due sorprese; l’esperto Paul Madara e Paolo Rossi, gradito ritorno in casa giallo/nera. I due ragazzi si alterneranno alla difesa della porta frontaliera e cercheranno di non far rimpiangere l’infortunato Coccoluto, uno degli assoluti protagonisti della scorsa stagione.

Le ali di ruolo saranno Agnese Andrea e Gianluca Benizzoto;, rapidi e fondamentali per la loro velocità . I terzini Alessandro Benini di cui si attende un apporto decisivo, Mehdi Bennari, eccellente anche nel ruolo di centrale, e Gangemi Alessandro, grande talento ecclettico ed utilizzabile anche come ala o pivot. Il pivot sarà Raul Campuzano, gigante protagonista anche lui di una stagione 2019 eccellente, che sta piano piano riacquistando la forma. Tutti questi ragazzi che sono U.20, saranno affiancati dagli esperti Kristy Bollo, terzio utilizzabile anche come pivot, Marco Riceputi , Pivot di grande esperienza, Polikron Lina, a cui è affidata la regia, senza dimenticare l’enorme vena realizzativa che l’anno scorso gli ha permesso di segnare numerosi gol dalla posizione di ala che gli sono valsi il titolo di capo cannoniere. Altri rientri importanti quelli del veterano Umberto Uras e del giovane Luca Punturiero.

Discorso a parte per il Nazionale di Beachanball Alessio D’Attis, reduce da una stagione sulla sabbia eccezionale che lo ha reso assoluto protagonista e “Leader” della Nazionale azzurra, nella disciplina che la Pallamano Ventimiglia affronta con grandi progetti per tutti i loro giovani. Il ragazzo, autentica punta di diamante della Nazionale italiana che si prepara ai Campionati del Mondo del prossimo mese di luglio 2020, impegnato fino a qualche settimana fa, sta recuperando dalle grandi fatiche della passate stagione e si renderà utile alla causa non appena possibile.