Sanremo. Incetta di funghi porcini, oggi, nell’entroterra matuziano. Padre e figlio, Gianfranco e Marcello, hanno trovato vari chili di funghi, nei boschi dei monti che sovrastano la Citta dei Fiori.

I due più grossi (mostrati in foto) pesano rispettivamente circa 1,7 e 1,3 chili. Che dire? Arriveranno per i due risotti, carpacci, filetti e quant’altro si può cucinare con questi deliziosi frutti (miceti per essere precisi) della natura.