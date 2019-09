Sanremo, pacchetti esperienziali per attrarre turisti fuori stagione

Sanremo. Destagionalizzare il turismo della Città dei Fiori: è il mantra preferito da commercianti, ristoratori e albergatori che da tempo chiedono di spostare l’offerta di eventi nel periodo «morto», quello che va da novembre a marzo. Sanremo, infatti, non è solo Festival, Carri fioriti o La Classicissima e non è neppure solo il posto al sole di piemontesi e lombardi. Grazie alle sue caratteristiche, Sanremo potrebbe o meglio dovrebbe vivere del grande turismo tutto l’anno. Ma se tutti lo sanno pochi hanno mostrato capacità e trovato risorse per offrire qualcosa di nuovo e questo qualcosa è arrivato grazie ai privati.

Sanremo con gusto o la Run for the whales – Half Marathon sono solo alcune delle manifestazioni di ampio richiamo che nel corso delle ultime stagioni cittadini e turisti hanno visto nascere e decollare. E dai privati, ora, arriva qualcosa in più. La rete di impresa Sanremo On ha infatti stimolato i suoi associati a creare pacchetti esperienziali che valorizzando territorio, sapori e saperi locali saranno fruibili ogni giorno dell’anno. C’è ad esempio il Golf Pack, che oltre a regalare una giornata tra gli ulivi del Circolo Golf offre il nolo bici per sgambate sulla pista ciclopedonale, oppure la Gita in barca a vela per scoprire il meraviglioso golfo sanremese, e anche il Pacchetto pescatore per rilassarsi tra le onde del mare imparando i segreti di uno dei mestieri della tradizione. Tutte comprendenti di soggiorno di una o più notti in un albergo cittadino, le offerte non mancano di proporre esperienze benessere, sportive, naturalistiche per vivere Sanremo a 360°.