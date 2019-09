Ottimo esordio per i Giovanissimi 2006 dell’Ospedaletti Calcio, ampia vittoria contro il Primar alla prima di campionato

Ospedaletti. Inizia nel migliore dei modi la stagione dei Giovanissimi 2006 allenati da mister Vincenzo Stragapede.

Alla prima di campionato per la qualificazione al torneo regionale gli orange si sono imposti con un netto 8-0 sul campo dei parietà del Priamar. In rete per l’Ospedaletti sono andati: Vitan (3), Angeli, Miatto, Madaffari, Oddone e Caffi.

Ospedaletti: 1 Galli, 2 El Mansouri, 3 Fullone, 4 Costantini, 5 Di Nicola, 6 Caffi, 7 Castelli, 8 Angeli, 9 Vitan, 10 Bellante, 11 Miatto

A disposizione: 12 Stragapede, 13 Mollica, 14 Balla, 15 Madafferi, 16 Sartori, 17 Osmeini, 18 Oddone

Allenatore: Vincenzo Stragapede

Priamar: 1 Fornaro, 2 Dalipi, 3 Boscolo, 4 Fazzina, 5 Ramaj, 6 Averno, 7 Ferrari, 8 Torterolo, 9 Tarik, 10 Spotorno, 11 Pucci

A disposizione: 12 Traverso, 13 Buzi, 14 Anobile, 15 Smecca, 16 Giuria

Allenatore: Emiliano Giuria