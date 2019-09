Ospedaletti. Per permettere all’utenza di continuare ad effettuare operazioni agli sportelli, nonostante i lavori di ristrutturazione abbiano reso necessario chiudere lo stabile di via Cesare Battisti, Poste Italiane ha installato un ufficio postale mobile all’interno di un camper, allestito nei pressi dell’ufficio vero e proprio che nei prossimi due mesi dovrà essere reso agibile.

«C’è un pericolo all’interno dello stabile – spiega il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti -. Già da tempo erano stati messi dei sostegni, per problemi strutturali sul soffitto. Sappiamo che c’è qualche disagio, ma se è si tratta di operazioni urgenti è possibile recarsi a Sanremo, in quanto non ci sono alternative».