Ospedaletti, nasce l’albo dei volontari civici. Primi obiettivi l’introduzione dei nonni vigile e il pedibus

Ospedaletti. Fare squadra, unire le forze e tirare le fila di una “truppa” pronta ad aiutare i propri concittadini e l’amministrazione comunale. E’ questo l’obiettivo che si pone l’introduzione nella Città delle Rose dell’albo dei volontari civici (questa sera in approvazione in consiglio comunale), un regolamento voluto dall’assessore ai Servizi Sociali Giacomo De Vai con l’obiettivo di normare la collaborazione delle tante persone disposte a mettere a disposizione del tempo libero per la comunità.

Per iscriversi l’unica discriminate sarà aver compiuto 18 anni. Se le adesioni rispecchieranno le attese, l’amministrazione Cimiotti potrebbe riuscire ad attivare per l’inizio dell’anno scolastico il servizio dei nonni vigile e il pedibus, ovvero il trasporto a piedi degli alunni da un punto di ritrovo fino all’ingresso della scuola.

«Puntiamo molto sui volontari. L’albo è una realtà consolidata in molti comuni d’Italia, spiega De Vai. Coloro che vorranno iscriversi saranno “smistati” per disponibilità di tempo, capacità e competenze. Così, come Comune, potremo avere un quadro preciso su quelle che sono le disponibilità di tempo e le preferenze di ciascuno. I volontari civici, inoltre, godranno di una copertura assicurativa di cui si farà carico il Municipio».