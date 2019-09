Ospedaletti Calcio, prende il via l’attività del settore giovanile

Ospedaletti. L’Ospedaletti ha dato il via all’attività del settore giovanile dell’annata 2019/2020 anche con i più piccoli.

In settimana i primi appuntamenti dello staff orange con i pulcini delle annate 2009, 2010 e 2011, mentre domani mattina, alle 10.30 al campo “Ciccio Ozenda”, è in programma il via agli allenamenti della scuola calcio 2012, 2013 e 2014.

Mister Marco Stella e tutti i collaboratori del settore giovanile dell’Ospedaletti vi aspettano per muovere i primi passi sul campo da calcio, seguiti da allenatori qualificati che sapranno guidare i piccoli calciatori nella loro crescita sportiva e umana.