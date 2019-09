Ospedaletti Calcio-Pietra Ligure, mister Caverzan: «Ho visto buone prestazioni in ottica campionato»

Ospedaletti. Terminato il cammino dell’Ospedaletti in Coppa Italia di Eccellenza. Dopo due vittorie consecutive contro Imperia e Alassio, gli orange si fermano davanti a un Pietra Ligure capace di imporsi 3-2 al “Ciccio Ozenda” in un match combattuto fino all’ultimo minuto.

«Ho visto cose positive, ma anche altre che mi sono piaciute meno – ha dichiarato mister Caverzan al termine della partita – è un peccato uscire per una differenza reti di un gol, ma ho visto buone prestazioni in ottica campionato. Domenica iniziamo la nostra prima stagione in Eccellenza contro un avversario importante e da adesso ci concentreremo per lavorare in vista dell’esordio».