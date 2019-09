Ospedaletti, bando per assegnare le prossime case popolari disponibili

Ospedaletti. Avviso utile per chi cerca casa ma non se la passa proprio bene dal punto di vista economico. Il Comune ha pubblicato un bando per l’assegnazione di case popolari che si renderanno disponibili in un futuro prossimo.

Requisito fondamentale per effettuare la domanda è possedere un ISEE non superiore a 17.000 euro (20.000 per nuclei formati da una sola persona). La dichiarazione sostitutiva unica (ISE) può essere effettuata presso i CAF o i Patronati di zona.

Le domande di partecipazione possono essere presentate con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del comune di Ospedaletti (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13) con posta raccomandata A.R.,con posta certificata (comune@pec.comune.ospedaletti.im.it) oppure alla casella comune@comune.ospedaletti.im.it (solo se la domanda è stata sottoscritta con firma digitale) entro e non oltre il 31 ottobre prossimo.

Per informazioni, ritiro moduli e compilare la domanda, i soggetti interessati possono rivolgersi presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune di Ospedaletti (tel. 0184/682498 –6822341/349). Il bando integrale e la domanda sono visionabili e scaricabili li sul sito: www.comune.ospedaletti.im.it